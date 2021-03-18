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В Оружейном переулке в центре Москвы могут поставить памятник Иосифу Кобзону

18:10 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме единогласно поддержала установку памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС в четверг депутат Московской городской думы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов

"Предложенное место установки памятника - Оружейный переулок, напротив [здания] департамента здравоохранения. Там сквер, потрясающее место, удобное и свободное", - сказал Герасимов.

Он уточнил, что в столичном бюджете на создание и установку данного памятника предусмотрено порядка 52 млн рублей.

"Дальнейшее рассмотрение вопроса о включении памятника в перечень произведений монументально-декоративного искусства городского значения состоится в рамках заседания комиссии по культуре и массовым коммуникациям, а также на ближайшем заседании Московской городской думы", - прокомментировал ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

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