На следующей неделе первую партию российской вакцины "Спутник V" получит Ливан - СМИ
18:20 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, препарат будет предоставляться для вакцинации через медицинские учреждения.
Минздрав Ливана зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V" 5 февраля. Как отметил тогда в беседе с корр. ТАСС глава Национального комитета по вакцинации Абдель Рахман Бизри, опубликованные в авторитетном медицинском журнале Lancet ("Ланцет") данные по российскому препарату против COVID-19 "подтверждают его эффективность, которая достигает 91,6%".
По последним данным, обнародованным ливанским Минздравом, за весь период с начала пандемии в стране выявлено 426 977 случаев заражения коронавирусом, более 380 тыс. пациентов поправились, зафиксировано 5 536 летальных исходов.
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