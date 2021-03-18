На следующей неделе первую партию российской вакцины "Спутник V" получит Ливан - СМИ

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будет доставлена на территорию Ливана на следующей неделе. Об этом сообщил в четверг телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на заявление председателя Российско-Ливанского делового совета Жака Саррафа.



По его словам, препарат будет предоставляться для вакцинации через медицинские учреждения.



Минздрав Ливана зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V" 5 февраля. Как отметил тогда в беседе с корр. ТАСС глава Национального комитета по вакцинации Абдель Рахман Бизри, опубликованные в авторитетном медицинском журнале Lancet ("Ланцет") данные по российскому препарату против COVID-19 "подтверждают его эффективность, которая достигает 91,6%".



По последним данным, обнародованным ливанским Минздравом, за весь период с начала пандемии в стране выявлено 426 977 случаев заражения коронавирусом, более 380 тыс. пациентов поправились, зафиксировано 5 536 летальных исходов.



