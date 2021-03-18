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По просьбе Байдена американский сенатор отправится с визитом в Эфиопию - Белый дом

19:10 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский сенатор Крис Кунс (демократ от штата Делавэр) по просьбе президента США Джо Байдена отправляется с визитом в Эфиопию. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении помощника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.

В Аддис-Абебе Кунс планирует встретиться с премьер- министром Эфиопии Абием Ахмедом. "Сенатор Кунс передаст [премьеру], что президент Байден серьезно обеспокоен относительно гуманитарного кризиса и нарушений прав человека в Тыграе", - говорится в заявлении Салливана.

Кроме того, американский законодатель планирует провести "консультации с Африканским союзом по вопросу того, как содействовать общей заинтересованности региона в мире и процветании".

Военная операция федеральных войск Эфиопии началась в штате Тыграй 4 ноября после того, как мятежники из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) напали накануне на объекты Северного командования, убили оставшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием федеральными войсками столицы Тыграя Мэкэле и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическими объектами штата.

Лидеры НФОТ покинули Мэкэле за несколько часов до вхождения в него федеральных войск. Лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл обещал продолжать борьбу за самоопределение Тыграя. Генеральная прокуратура Эфиопии выдала ордер на арест около 200 членов руководства фронта, включая Геберемайкла. Они обвиняются в государственной измене, заговоре и нарушении конституции.

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