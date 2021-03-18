В РФ за неделю средние цены на бензин выросли на 10 коп. - Росстат
20:10 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 13 коп. - до 44,51 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 9 коп. - до 48,12 руб. за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 8 коп. и составила 54,77 руб. за литр.
Дизельное топливо выросло в цене на 5 коп. - до 49,3 руб. за литр.
По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 60 российских регионах, наиболее заметный отмечен в Казани - на 1,2% и Брянске - на 0,8%. Снижение цен наблюдалось в Южно-Сахалинске - на 0,4%.
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 43,49 руб. до 45,25 руб. за литр, марки Аи-95 - от 47,49 руб. до 51,59 руб., марки Аи-98 - от 49,99 руб. до 56,9 руб.
В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 43 руб. до 45,39 руб. за литр, марки Аи-95 - от 46,5 руб. до 49,86 руб., марки Аи-98 - от 54 руб. до 57,3 руб.
Объем производства бензина в РФ с 8 по 14 марта вырос на 5,4% по сравнению с предыдущей неделей - до 798,1 тыс. тонн. Производство дизельного топлива подскочило на 6% и составило 1 млн 604,3 тыс. тонн.
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