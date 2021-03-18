В первые за год в аэропортах США недельный пассажиропоток превысил 1 млн человек в сутки
20:20 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным ведомства, всего воздушными перевозками за минувшие семь дней в США воспользовались более 8,7 млн человек. Таким образом среднее число авиапассажиров сохранялось на уровне выше одного миллиона человек в сутки на протяжении недели впервые с начала пандемии. Тем не менее, отмечается, что пассажиропоток в США остается на уровне примерно в два раза ниже зафиксированного за аналогичный период 2019 года.
В минувшую пятницу было зафиксирован рекордный за время пандемии пассажиропоток в США. За день услугами авиаперевозчиков воспользовались 1,357 млн человек. Как отмечало агентство Рейтер, в 2020 году из-за распространения в мире коронавируса спрос на авиаперелеты в США сократился на 60%.
НОВОСТИ
- 20:10 18.03.2021
- В РФ за неделю средние цены на бензин выросли на 10 коп. - Росстат
- 19:39 18.03.2021
- Путин и Собянин посетили концерт «Дни Крыма в Москве» в «Лужниках
- 19:20 18.03.2021
- На строительство съездов трассы "Таврида" к морю Крыму выделено около 95 млрд рублей
- 19:10 18.03.2021
- По просьбе Байдена американский сенатор отправится с визитом в Эфиопию - Белый дом
- 18:20 18.03.2021
- На следующей неделе первую партию российской вакцины "Спутник V" получит Ливан - СМИ
- 18:10 18.03.2021
- В Оружейном переулке в центре Москвы могут поставить памятник Иосифу Кобзону
- 17:40 18.03.2021
- Глава СЖР расценил заявление чеченских силовиков как угрозу журналистам
- 17:14 18.03.2021
- Подписки на переводы позволили клиентам Сбербанка сэкономить
- 17:12 18.03.2021
- Приток мигрантов в США привел к возникновению кризисной ситуации - профсоюз погранслужбы
- 17:00 18.03.2021
- Движение Black Lives Matter связано с фактами геноцида в истории США - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать