В первые за год в аэропортах США недельный пассажиропоток превысил 1 млн человек в сутки

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере миллион человек ежедневно пользовались в США авиаперевозками в течение последней недели впервые за время пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Управления транспортной безопасности страны, которые приводит в четверг телекомпания Си-эн-эн.



По данным ведомства, всего воздушными перевозками за минувшие семь дней в США воспользовались более 8,7 млн человек. Таким образом среднее число авиапассажиров сохранялось на уровне выше одного миллиона человек в сутки на протяжении недели впервые с начала пандемии. Тем не менее, отмечается, что пассажиропоток в США остается на уровне примерно в два раза ниже зафиксированного за аналогичный период 2019 года.



В минувшую пятницу было зафиксирован рекордный за время пандемии пассажиропоток в США. За день услугами авиаперевозчиков воспользовались 1,357 млн человек. Как отмечало агентство Рейтер, в 2020 году из-за распространения в мире коронавируса спрос на авиаперелеты в США сократился на 60%.



