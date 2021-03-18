Подготовку разговора Путина с Байденом уже начали - МИД РФ

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД РФ уже приступил к проработке организации разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.



"Уже начали", - информировали в дипведомстве, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.



Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену провести открытый диалог уже в пятницу или в понедельник, но при условии, что он произойдет "фактически в прямом эфире" и будет честным.



Президент РФ напомнил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от Байдена. "Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии", - сказал Путин в четверг в эфире телеканала "Россия-24".



"Я бы не откладывал это в долгий ящик, я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем в понедельник, - добавил глава государства. - Пожалуйста, мы готовы в любое время, удобное для американской стороны время, я вот прямо сейчас дам соответствующее поручение министерству иностранных дел".



Как считает глава российского государства, "это было бы интересно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов". "Да и для многих других стран, имея в виду, что на нас как на самых крупных ядерных державах лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете", - уверен Путин.



Помимо этого президент РФ напомнил о своем отношении к заявлениям Байдена в его адрес. "Когда мы кого-то изучаем или думаем, что изучаем, у нас складывается впечатление, что мы смотрим на объект нашего изучения через лупу или, как минимум, через прозрачное стекло. На самом деле, мы, как правило, смотримся в зеркало", - заметил Путин. "Чтобы нам не пикироваться заочно, мы должны продолжать отношения", - подчеркнул президент России в ответ на вопрос, готов ли он продолжать работать с Байденом после его высказываний.



