Подготовку разговора Путина с Байденом уже начали - МИД РФ
20:40 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Уже начали", - информировали в дипведомстве, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену провести открытый диалог уже в пятницу или в понедельник, но при условии, что он произойдет "фактически в прямом эфире" и будет честным.
Президент РФ напомнил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от Байдена. "Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии", - сказал Путин в четверг в эфире телеканала "Россия-24".
"Я бы не откладывал это в долгий ящик, я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем в понедельник, - добавил глава государства. - Пожалуйста, мы готовы в любое время, удобное для американской стороны время, я вот прямо сейчас дам соответствующее поручение министерству иностранных дел".
Как считает глава российского государства, "это было бы интересно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов". "Да и для многих других стран, имея в виду, что на нас как на самых крупных ядерных державах лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете", - уверен Путин.
Помимо этого президент РФ напомнил о своем отношении к заявлениям Байдена в его адрес. "Когда мы кого-то изучаем или думаем, что изучаем, у нас складывается впечатление, что мы смотрим на объект нашего изучения через лупу или, как минимум, через прозрачное стекло. На самом деле, мы, как правило, смотримся в зеркало", - заметил Путин. "Чтобы нам не пикироваться заочно, мы должны продолжать отношения", - подчеркнул президент России в ответ на вопрос, готов ли он продолжать работать с Байденом после его высказываний.
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