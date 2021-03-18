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После статьи о "казнях" парламент Чечни попросил провести правовую оценку деятельности СМИ

22:10 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать правовую оценку провокационной деятельности СМИ после публикаций в "Новой газете" о якобы происходящих в регионе казнях. Об этом говорится в опубликованном в четверг обращении Даудова.

"Парламент Чеченской Республики обращается к вам с просьбой поручить соответствующим ведомствам дать правовую оценку провокационной деятельности отдельных средств массовой информации, являющихся иностранными агентами", - говорится в сообщении председателя парламента. Даудов отметил, что поводом для обращения является "возмущение и негодование чеченского народа действиями отдельных лиц, которые разными способами пытаются оклеветать институты государственной власти для реализации своих политических амбиций".

В свою очередь депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев сообщил, что подготовил и направил запрос в Генпрокуратуру РФ по поводу "распространения лживых сведений и клеветы". "Издание "Новая газета" неоднократно и умышленно публикует сведения, порочащие честь и достоинство руководства Чеченской Республики, наших силовых ведомств и всего чеченского народа. За публичное распространение лживых сведений и клеветы в средствах массовой информации предусмотрена ответственность. Подготовил и отправил в Генпрокуратуру соответствующий запрос", - сообщил Саралиев.

Материал о "казнях" в республике был опубликован в "Новой газете" 15 марта. Общественная палата Чечни, журналистское сообщество и чеченский омбудсмен заявили, что это клеветническая публикация, и обратились к президенту с просьбой защитить сотрудников органов правопорядка и прекратить "откровенно враждебную" деятельность издания по отношению к республике.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в профильные ведомства просьбу прокомментировать публикацию, подчеркнув, что "газетный материал не может являться и не может рассматриваться как доказательство неких внесудебных казней". Кроме того, ранее в четверг Песков отметил, что в случае претензий к "Новой газете" надо обращаться в суд, а обращения по этому вопросу к Путину направлены не по адресу.

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