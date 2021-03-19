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Байден не сожалеет о своих словах о Путине - Псаки

09:00 19.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Джо Байден не сожалеет о своих словах о Владимире Путине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отвечая на вопрос, не опасаются ли в Вашингтоне, что выступление президента США может привести к еще большему усилению напряженности между двумя странами. При этом, по ее словам, власти США надеются, что смогут продолжать продуктивные отношения с Россией. Она добавила, что американский посол в Москве останется в стране пребывания. Напомним, ранее Россия отозвала для консультаций своего посла в Вашингтоне. Эхо Москвы

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