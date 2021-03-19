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НОВОСТИ

Российский постпред в ООН не пришел на встречу с президентом США

09:05 19.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Российский постпред в ООН не пришел сегодня на встречу с президентом США. Причины в делегации не называют. Вместо ее руководителя на мероприятии был заместитель. При этом в дискуссии с Джозефом Байденом по поводу международных проблем дипломат активного участия не принимал.

Российско-американские отношения обострились на этой неделе после того, как президент США сказал, что считает своего российского коллегу убийцей.

Этой ночью в Вашингтоне дали понять, что не намерены пересматривать свою позицию. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки кратко сказала об этом.

Ну, а президент России накануне предложил своему американскому коллеге буквально сегодня или в ближайшие дни напрямую обсудить накопившиеся проблемы. По этому поводу в Вашингтоне заметили, что у Джозефа Байдена много работы, а в мире есть и другие страны, с лидерами которых президент США еще не общался.  Эхо Москвы

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