Гибралтар первым в мире полностью вакцинировал всех взрослых от covid-19

09:20 Источник: Эхо Москвы

Гибралтар первым в мире полностью вакцинировал всех взрослых от коронавируса. Благодаря тому, что он является заморской территорией Великобритании, доступ к вакцине был облегчен.

В Гибралтаре живет всего около 30-ти тысяч человек. Эхо Москвы