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КНР обвинила США в нарушении протокола на переговорах в Анкоридже

09:32 19.03.2021 Источник: Газета.Ru

Делегация Китая на переговорах с США в Анкоридже, штат Аляска, обвинила американских представителей в нарушении протокола встречи. Об этом сообщает CGTN со ссылкой на китайских дипломатов.

«Вступительные речи представителей США превысили запланированное время. Американская сторона выдвинула необоснованные обвинения, не соответствующие дипломатическому протоколу, поэтому Китай дал резкий ответ», – рассказали в китайской делегации.

Ранее издание Politico сообщило, что американская сторона также обвинила китайских дипломатов в превышении установленного регламентом времени выступления.

В Анкоридже, штат Аляска, проходят первые переговоры между Китаем и США с момента смены американской администрации. США представляют госсекретарь Энтони Блинкен и помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, от КНР на встрече присутствуют министр иностранных дел Ван И и член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.  Газета.Ru

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