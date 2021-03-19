КНР обвинила США в нарушении протокола на переговорах в Анкоридже
09:32 19.03.2021 Источник: Газета.Ru
Делегация Китая на переговорах с США в Анкоридже, штат Аляска, обвинила американских представителей в нарушении протокола встречи. Об этом сообщает CGTN со ссылкой на китайских дипломатов.
«Вступительные речи представителей США превысили запланированное время. Американская сторона выдвинула необоснованные обвинения, не соответствующие дипломатическому протоколу, поэтому Китай дал резкий ответ», – рассказали в китайской делегации.
Ранее издание Politico сообщило, что американская сторона также обвинила китайских дипломатов в превышении установленного регламентом времени выступления.
В Анкоридже, штат Аляска, проходят первые переговоры между Китаем и США с момента смены американской администрации. США представляют госсекретарь Энтони Блинкен и помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, от КНР на встрече присутствуют министр иностранных дел Ван И и член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:05 19.03.2021
- В два раза за десять лет сократилась доля россиян, желающих отдать детей в вузы
- 10:00 19.03.2021
- В столице Болгарии арестованы несколько человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ - СМИ
- 09:20 19.03.2021
- Гибралтар первым в мире полностью вакцинировал всех взрослых от covid-19
- 09:05 19.03.2021
- Российский постпред в ООН не пришел на встречу с президентом США
- 09:00 19.03.2021
- Байден не сожалеет о своих словах о Путине - Псаки
- 22:30 18.03.2021
- Журналистам "Новой газеты" в Чечне никто не угрожает - Рамзан Кадыров
- 22:10 18.03.2021
- После статьи о "казнях" парламент Чечни попросил провести правовую оценку деятельности СМИ
- 21:10 18.03.2021
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на Украине ужесточат карантин
- 20:40 18.03.2021
- Подготовку разговора Путина с Байденом уже начали - МИД РФ
- 20:20 18.03.2021
- В первые за год в аэропортах США недельный пассажиропоток превысил 1 млн человек в сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать