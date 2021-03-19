В столице Болгарии арестованы несколько человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ - СМИ

10:00 Источник: Эхо Москвы

Несколько человек арестованы в Софии по подозрению в шпионаже в пользу России. Как сообщают местные телеканалы, операция была проведена сотрудниками болгарской службы госбезопасности и МВД. Речь идет о группе госслужащих, имевших доступ к секретной информации.

Власти Болгарии официально проведение операции пока не подтверждали. Эхо Москвы