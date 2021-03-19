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НОВОСТИ

В столице Болгарии арестованы несколько человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ - СМИ

10:00 19.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Несколько человек арестованы в Софии по подозрению в шпионаже в пользу России. Как сообщают местные телеканалы, операция была проведена сотрудниками болгарской службы госбезопасности и МВД. Речь идет о группе госслужащих, имевших доступ к секретной информации. 

Власти Болгарии официально проведение операции пока не подтверждали.  Эхо Москвы

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