В два раза за десять лет сократилась доля россиян, желающих отдать детей в вузы

10:05 Источник: РБК

За последние десять лет доля родителей, которые рассчитывают на то, что их дети-выпускники продолжат обучение в вузах, сократилась почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом Superjob (есть у РБК).

Родителям задали вопрос, где продолжат обучение их дети после окончания школы. И каждый пятый опрошенный (21%) ответил, что это будет среднее профессиональное учебное заведение. В 2010 году такой ответ давали только 8% опрошенных, но почти каждый год с того времени их доля увеличивалась.

43% родителей сообщили, что их ребенок пойдет после школы учиться в вуз. В 2010 году такой ответ давали 80% опрошенных. Их доля с течением времени снижалась, достигнув 55% в 2015-м и 48% в 2020 году. В результате по сравнению с прошлым годом доля отвечающих таким образом родителей снизилась на 5% — такого резкого падения популярности обучения в вузах не было с 2016-го.

2% родителей сообщили, что после школы их дети будут не учиться, а работать (столько же в 2010 году). У 26% респондентов дети еще не определились с продолжением обучения после школы, 8% затруднились ответить.

Среди детей, которые, по словам их родителей, после школы намерены поступать в вузы, самой популярной профессией оказался программист: об этом сообщили 26% респондентов.