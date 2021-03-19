В Черном море начинаются международные учения стран НАТО
10:20 19.03.2021 Источник: Эхо Москвы
В Черном море сегодня начнутся международные учения стран НАТО. Центром проведения военных маневров северо-атлантического альянса стала Румыния. Как заявляют в Бухаресте, целью учений станет отработка взаимодействия между морскими силами страны и армиями других стран-членов НАТО. На маневрах будут отработаны все этапы потенциальной военно-морской операции альянса в условиях возможного геополитического кризиса, отметили в штабе румынских ВМС. В учениях в Черном море примут участие почти 2,5 тысячи военных из 8 стран: помимо Румынии это США, Турция, Болгария, Испания, Польша и ряд других.
Это уже не первые учения НАТО в Черном море за последний месяц. В начале недели Турция, Румыния и Испания провели тренировку совместно с кораблями ВМС Украины вблизи Одессы. А в начале марта также в Черном море свои маневры провели уже 6 стран альянса, в том числе США и Франция.
Между тем в Крыму в эти дни проходят масштабные учения российских воздушно-десантных войск. В том числе, по данным Минобороны, отрабатываются задачи по обороне побережья от высадки морского десанта противника. Эхо Москвы
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