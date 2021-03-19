Глава Госдепа предостерег участников проекта "Северный поток - 2" от продолжения работ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти вновь предостерегли участников проекта "Северный поток - 2" от продолжения работ по строительству газопровода. Соответствующее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена распространила в четверг пресс-служба Госдепартамента.

"Как уже говорил президент [США Джо Байден], "Северный поток - 2" является плохой сделкой как для Германии и Украины, так и для наших союзников и партнеров в странах Центральной и Восточной Европы. Госдепартамент фиксирует попытки достроить газопровод "Северный поток - 2" и отслеживает информацию о компаниях, вовлеченных в этот процесс", - указал госсекретарь. По его словам, "администрация Байдена намерена придерживаться" законодательства, предполагающего введение санкций в отношении компаний, участвующих в реализации проекта.

По мнению главы внешнеполитического ведомства США, строящийся газопровод "является геополитическим проектом России, направленным на разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности". "Госдепартамент вновь предупреждает, что любая компания, вовлеченная в проект "Северный поток - 2", рискует быть подвергнутой санкциям США и должна немедленно свернуть работы над газопроводом", - заключил Блинкен.

Вашингтон открыто выступает против строительства "Северного потока - 2" и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта, в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.