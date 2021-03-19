В Геленджике и Ярославле задержаны 14 участников украинского радикального сообщества - ФСБ
11:00 19.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России задержала в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодежного радикального неонацистского сообщества "М.К.У", у которых изъяты нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в рамках уголовного дела по ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе") пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", созданного гражданином Украины Красновым Егором, 2000 года рождения, использующим в сети Интернет псевдоним Егор Яковлев", - сообщили в ЦОС. Тринадцать участников этой группы задержаны в Геленджике, еще один - в Ярославле.
"В местах их проживания изъято значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия", - сообщили в ФСБ.
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