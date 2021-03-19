Вручение «Оскаров» пройдет в очном формате

12:05 Источник: Газета.Ru

Церемония вручения кинопремии «Оскар» в апреле пройдет в очном формате, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на письмо организаторов мероприятия, направленное номинантам.

«Мы планируем организовать мероприятие с личным участием в Union Station в Лос-Анджелесе с дополнительными элементами шоу в прямом эфире из Dolby Theater в Голливуде», – указано в письме.

В обращении организаторы также обещают обеспечить безопасность церемонии в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Кроме того, в письме отмечается, что возможности принять участие в мероприятии дистанционно у номинантов не будет.

«Тех из вас, кто не может присутствовать из-за расписания или из-за постоянного беспокойства по поводу поездки, мы хотим уведомить, что возможности расширить формат шоу не будет», – отмечают организаторы.

Они добавляют, что цифровой формат участия «сведет на нет» усилия по обеспечению «безопасного и приятного вечера» для самих участников и любителей кино по всему миру.

93-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 25 апреля в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). 15 марта были объявлены номинанты на премию за лучший фильм. Газета.Ru