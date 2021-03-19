0
0
154
НОВОСТИ

Вручение «Оскаров» пройдет в очном формате

12:05 19.03.2021 Источник: Газета.Ru

Церемония вручения кинопремии «Оскар» в апреле пройдет в очном формате, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на письмо организаторов мероприятия, направленное номинантам.

«Мы планируем организовать мероприятие с личным участием в Union Station в Лос-Анджелесе с дополнительными элементами шоу в прямом эфире из Dolby Theater в Голливуде», – указано в письме.

В обращении организаторы также обещают обеспечить безопасность церемонии в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Кроме того, в письме отмечается, что возможности принять участие в мероприятии дистанционно у номинантов не будет.

«Тех из вас, кто не может присутствовать из-за расписания или из-за постоянного беспокойства по поводу поездки, мы хотим уведомить, что возможности расширить формат шоу не будет», – отмечают организаторы.

Они добавляют, что цифровой формат участия «сведет на нет» усилия по обеспечению «безопасного и приятного вечера» для самих участников и любителей кино по всему миру.

93-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 25 апреля в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). 15 марта были объявлены номинанты на премию за лучший фильм. Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 19.03.2021
РФ в отношениях с США надеется на лучшее, но всегда готова к худшему - Кремль
0
0
13:05 19.03.2021
Парад Победы пройдет как обычно, вопрос о зрителях будет зависеть от ситуации
0
42
13:00 19.03.2021
Кремль расценит как отказ отсутствие внятного ответа от США на предложение Путина - Песков
0
71
12:32 19.03.2021
Соглашение в Дохе будет аннулировано, если США не выведут войска - представитель талибов
0
127
12:20 19.03.2021
Взрослый и ребенок погибли, еще ребенок пострадал при взрыве в доме в Химках - ГУ МЧС
0
151
12:00 19.03.2021
Российское посольство в Сараево предупредило Боснию об ответе в случае сближения с НАТО
0
214
11:32 19.03.2021
В России выявили 9 699 заразившихся коронавирусом за сутки
0
202
11:23 19.03.2021
Мужчина погиб, женщина пострадала при взрыве в доме в подмосковных Химках - источник
0
2072
11:10 19.03.2021
Пять квартир горят после взрыва в жилом доме в подмосковных Химках - источник
0
284
11:00 19.03.2021
В Геленджике и Ярославле задержаны 14 участников украинского радикального сообщества - ФСБ
0
249

Возврат к списку