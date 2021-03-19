Вручение «Оскаров» пройдет в очном формате
12:05 19.03.2021 Источник: Газета.Ru
Церемония вручения кинопремии «Оскар» в апреле пройдет в очном формате, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на письмо организаторов мероприятия, направленное номинантам.
«Мы планируем организовать мероприятие с личным участием в Union Station в Лос-Анджелесе с дополнительными элементами шоу в прямом эфире из Dolby Theater в Голливуде», – указано в письме.
В обращении организаторы также обещают обеспечить безопасность церемонии в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Кроме того, в письме отмечается, что возможности принять участие в мероприятии дистанционно у номинантов не будет.
«Тех из вас, кто не может присутствовать из-за расписания или из-за постоянного беспокойства по поводу поездки, мы хотим уведомить, что возможности расширить формат шоу не будет», – отмечают организаторы.
Они добавляют, что цифровой формат участия «сведет на нет» усилия по обеспечению «безопасного и приятного вечера» для самих участников и любителей кино по всему миру.
93-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 25 апреля в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). 15 марта были объявлены номинанты на премию за лучший фильм. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 13:20 19.03.2021
- РФ в отношениях с США надеется на лучшее, но всегда готова к худшему - Кремль
- 13:05 19.03.2021
- Парад Победы пройдет как обычно, вопрос о зрителях будет зависеть от ситуации
- 13:00 19.03.2021
- Кремль расценит как отказ отсутствие внятного ответа от США на предложение Путина - Песков
- 12:32 19.03.2021
- Соглашение в Дохе будет аннулировано, если США не выведут войска - представитель талибов
- 12:20 19.03.2021
- Взрослый и ребенок погибли, еще ребенок пострадал при взрыве в доме в Химках - ГУ МЧС
- 12:00 19.03.2021
- Российское посольство в Сараево предупредило Боснию об ответе в случае сближения с НАТО
- 11:32 19.03.2021
- В России выявили 9 699 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:23 19.03.2021
- Мужчина погиб, женщина пострадала при взрыве в доме в подмосковных Химках - источник
- 11:10 19.03.2021
- Пять квартир горят после взрыва в жилом доме в подмосковных Химках - источник
- 11:00 19.03.2021
- В Геленджике и Ярославле задержаны 14 участников украинского радикального сообщества - ФСБ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать