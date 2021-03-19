Пять квартир горят после взрыва в жилом доме в подмосковных Химках - источник

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание началось после взрыва в жилом доме в подмосковных Химках, горят пять квартир, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"После взрыва произошло возгорание, горят пять квартир. Произошло обрушение межквартирных перегородок", - сказал собеседник агентства.