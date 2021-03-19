Мужчина погиб, женщина пострадала при взрыве в доме в подмосковных Химках - источник

11:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб и один получил травмы при взрыве и последовавшем пожаре в жилом доме на улице Зеленая в Химках, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"При взрыве погиб мужчина, женщина получила травмы. Под завалами остаются двое детей", - сказал собеседник агентства.