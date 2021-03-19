0
0
32
НОВОСТИ

Мужчина погиб, женщина пострадала при взрыве в доме в подмосковных Химках - источник

11:23 19.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб и один получил травмы при взрыве и последовавшем пожаре в жилом доме на улице Зеленая в Химках, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"При взрыве погиб мужчина, женщина получила травмы. Под завалами остаются двое детей", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 19.03.2021
В России выявили 9 699 заразившихся коронавирусом за сутки
0
50
11:10 19.03.2021
Пять квартир горят после взрыва в жилом доме в подмосковных Химках - источник
0
107
11:00 19.03.2021
В Геленджике и Ярославле задержаны 14 участников украинского радикального сообщества - ФСБ
0
109
10:32 19.03.2021
Глава Госдепа предостерег участников проекта "Северный поток - 2" от продолжения работ
0
180
10:20 19.03.2021
В Черном море начинаются международные учения стран НАТО
0
195
10:05 19.03.2021
В два раза за десять лет сократилась доля россиян, желающих отдать детей в вузы
0
188
10:00 19.03.2021
В столице Болгарии арестованы несколько человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ - СМИ
0
219
09:32 19.03.2021
КНР обвинила США в нарушении протокола на переговорах в Анкоридже
0
261
09:20 19.03.2021
Гибралтар первым в мире полностью вакцинировал всех взрослых от covid-19
0
243
09:05 19.03.2021
Российский постпред в ООН не пришел на встречу с президентом США
0
332

Возврат к списку