Мужчина погиб, женщина пострадала при взрыве в доме в подмосковных Химках - источник
11:23 19.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек погиб и один получил травмы при взрыве и последовавшем пожаре в жилом доме на улице Зеленая в Химках, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"При взрыве погиб мужчина, женщина получила травмы. Под завалами остаются двое детей", - сказал собеседник агентства.
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