В России выявили 9 699 заразившихся коронавирусом за сутки
11:32 19.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 9 699. Общее количество инфицированных достигло 4 437 938, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,22%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 12 337, до 4 049 373. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, составляет 91,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 443 против 460 днем ранее. Всего от инфекции умерли 94 267 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,12%, следует из данных штаба.
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