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Взрослый и ребенок погибли, еще ребенок пострадал при взрыве в доме в Химках - ГУ МЧС

12:20 19.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрослый и ребенок погибли, еще один ребенок пострадал в результате взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Химках. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"По предварительным данным, в результате [взрыва] пострадали три человека, среди которых двое детей, из них погибли двое, в том числе один ребенок", - сказал собеседник агентства.

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