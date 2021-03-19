Взрослый и ребенок погибли, еще ребенок пострадал при взрыве в доме в Химках - ГУ МЧС

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрослый и ребенок погибли, еще один ребенок пострадал в результате взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Химках. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"По предварительным данным, в результате [взрыва] пострадали три человека, среди которых двое детей, из них погибли двое, в том числе один ребенок", - сказал собеседник агентства.