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Соглашение в Дохе будет аннулировано, если США не выведут войска - представитель талибов

12:32 19.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение между США и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) о выводе иностранных войск из Афганистана будет фактически аннулировано, если Вашингтон не выведет свои войска из республики. Об этом заявил в пятницу журналистам официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" Мохаммад Наим Вардак.

"Мы настаиваем на том, чтобы соглашение в Дохе было практически реализовано. Если оно не будет реализовано, то мы опять столкнемся с определенными проблемами, что фактически аннулирует достигнутое соглашение в Дохе", - сказал он.

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