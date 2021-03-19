Соглашение в Дохе будет аннулировано, если США не выведут войска - представитель талибов

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение между США и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) о выводе иностранных войск из Афганистана будет фактически аннулировано, если Вашингтон не выведет свои войска из республики. Об этом заявил в пятницу журналистам официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" Мохаммад Наим Вардак.

"Мы настаиваем на том, чтобы соглашение в Дохе было практически реализовано. Если оно не будет реализовано, то мы опять столкнемся с определенными проблемами, что фактически аннулирует достигнутое соглашение в Дохе", - сказал он.