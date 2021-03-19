Кремль расценит как отказ отсутствие внятного ответа от США на предложение Путина - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отсутствие внятного ответа со стороны Соединенных Штатов на предложенный президентом РФ Владимиром Путиным открытый диалог в Кремле расценят как отказ. Об этом журналистам заявил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сделан запрос, на него или есть ответ, или нет ответа. Отсутствие ответа - это в целом отказ от такого общения", - сказал он.