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Парад Победы пройдет как обычно, вопрос о зрителях будет зависеть от ситуации

13:05 19.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парад на Красной площади по случаю Дня Победы в текущем году пройдет в обычном формате, а вопрос о зрителях будет решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, министр обороны Сергей Шойгу уже заявлял, что парад Победы будет.

"Формат парада будет обычный, но что касается присутствия зрителей, что касается количества зрителей и так далее, это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором", - сказал Песков. Он заключил, что пока что "динамика [по коронавирусу] вселяет оптимизм, но не дает возможности расслабляться".

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