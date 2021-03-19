РФ в отношениях с США надеется на лучшее, но всегда готова к худшему - Кремль
13:20 19.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва в отношениях с Вашингтоном всегда надеется на лучшее, но готовится к худшему, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, конечно, всегда надеемся на лучшее, мы всегда готовы к худшему при этом", - сказал представитель Кремля. Таким образом он прокомментировал мнения наблюдателей о том, что мир может ждать новая "холодная война" после высказываний президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина и неопределенной реакции США на предложение президента РФ провести прямую дискуссию. По мнению Пескова, "наблюдатели и специалисты как раз и зарабатывают хлеб на подобных прогнозах".
"Что касается Российской Федерации, то президент четко заявил о своем желании несмотря ни на что продолжать отношения между двумя странами, потому что это в интересах не только наших двух стран, но в интересах всего мира", - подчеркнул представитель Кремля. "Но, конечно, мы не можем не учитывать слова господина Байдена", - уточнил он.
НОВОСТИ
- 14:32 19.03.2021
- Кремль поддерживает слова Кадырова о праве граждан обращаться к президенту - Песков
- 14:12 19.03.2021
- Парламент Испании разрешил эвтаназию
- 14:00 19.03.2021
- Банк России повысил ключевую ставку впервые с декабря 2018 года
- 13:50 19.03.2021
- Взрыв в Химках: Андрей Воробьев поручил выплатить компенсации и восстановить поврежденный дом
- 13:32 19.03.2021
- Финляндия в четвертый раз подряд признана самой счастливой страной мира
- 13:30 19.03.2021
- МКБ стал генеральным партнером акции «Час Земли»
- 13:05 19.03.2021
- Парад Победы пройдет как обычно, вопрос о зрителях будет зависеть от ситуации
- 13:00 19.03.2021
- Кремль расценит как отказ отсутствие внятного ответа от США на предложение Путина - Песков
- 12:32 19.03.2021
- Соглашение в Дохе будет аннулировано, если США не выведут войска - представитель талибов
- 12:20 19.03.2021
- Взрослый и ребенок погибли, еще ребенок пострадал при взрыве в доме в Химках - ГУ МЧС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать