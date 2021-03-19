РФ в отношениях с США надеется на лучшее, но всегда готова к худшему - Кремль

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва в отношениях с Вашингтоном всегда надеется на лучшее, но готовится к худшему, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, всегда надеемся на лучшее, мы всегда готовы к худшему при этом", - сказал представитель Кремля. Таким образом он прокомментировал мнения наблюдателей о том, что мир может ждать новая "холодная война" после высказываний президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина и неопределенной реакции США на предложение президента РФ провести прямую дискуссию. По мнению Пескова, "наблюдатели и специалисты как раз и зарабатывают хлеб на подобных прогнозах".

"Что касается Российской Федерации, то президент четко заявил о своем желании несмотря ни на что продолжать отношения между двумя странами, потому что это в интересах не только наших двух стран, но в интересах всего мира", - подчеркнул представитель Кремля. "Но, конечно, мы не можем не учитывать слова господина Байдена", - уточнил он.