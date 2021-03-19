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Финляндия в четвертый раз подряд признана самой счастливой страной мира

13:32 19.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия уже четвертый год подряд признается самой счастливой страной в мире. Такая оценка содержится в обнародованном в пятницу Всемирном докладе счастья 2021 года, подготовленном по заказу ООН.

В рейтинге Финляндия, как и в предыдущие годы, с заметным отрывом в несколько сотен баллов опередила другие государства.

В пятерку самых счастливых вошли Исландия, Дания, Швейцария и Нидерланды, а в первую десятку попали также Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия.

Россия в этом рейтинге переместилась на 60-е место с прошлогоднего 73-го. Исследование охватило 149 государств.

Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 года. При его составлении исследователи учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции, а также результаты опросов общественного мнения.

Среди факторов счастья для жителей Финляндии часто называются близость к природе, безопасная среда проживания, доступность необходимых сервисов и услуг.

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