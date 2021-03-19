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МКБ стал генеральным партнером акции «Час Земли»

13:30 19.03.2021

Московский кредитный банк (МКБ) впервые стал генеральным партнером экологической акции «Час Земли». Она стартует 27 марта в 20.30 по местному времени каждого региона. В России акция проводится в 13-й раз, тема этого года – транспарентность экологической информации: мероприятие пройдет под лозунгом #откройся.

«Тема «Часа Земли» этого года близка нашему банку, поскольку мы считаем транспарентность экологической информации важной составляющей нефинансовой деятельности любого бизнеса», – отметила начальник управления устойчивого развития МКБ Елена Финашина. В течение последних лет банк в дополнение к годовой отчетности ежегодно публикует отдельный отчет в области устойчивого развития, напомнила она.

«Для нас важно учитывать права заинтересованных сторон и предоставлять более детальную нефинансовую информацию об ESG-деятельности банка: об управлении социально-природоохранными рисками, о социально-экологических инициативах и направлениях деятельности, об устойчивых продуктах и иных аспектах, существенных для наших стейкхолдеров», – подчеркнула Елена Финашина.

Акцию проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF). В рамках кампании он рассказывает, как и где можно получить экологическую информацию, обязанностях государства и бизнеса, способах, как увеличить экологическую открытость.

МКБ разделяет систему ценностей WWF, неотъемлемой частью которой является устойчивое развитие, заметила директор по работе с корпоративными партнерами и сторонниками WWF России Ирина Воробьева. «МКБ стал первым российским банком, получившим авторитетный рейтинг ESG (Environmental Social and Corporate Governance), – напомнила она. – Банк много лет поддерживает проекты и инициативы WWF России как по направлению защиты биоразнообразия, так и по охране окружающей среды. Например, совсем недавно при поддержке МКБ стартовал проект по сохранению медоносных лесов в ареале тигра на юге Дальнего Востока страны».

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