14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России повысил ключевую ставку впервые с декабря 2018 года - на 0,25 п. п., до 4,5% годовых и допустил ее повышение на следующих заседаниях, следует из сообщения регулятора.

"Совет директоров Банка России 19 марта 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 б. п., до 4,50% годовых. Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза Банка России. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных", - указано в сообщении.

При этом Банк России допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.