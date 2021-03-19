Банк России повысил ключевую ставку впервые с декабря 2018 года
14:00 19.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России повысил ключевую ставку впервые с декабря 2018 года - на 0,25 п. п., до 4,5% годовых и допустил ее повышение на следующих заседаниях, следует из сообщения регулятора.
"Совет директоров Банка России 19 марта 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 б. п., до 4,50% годовых. Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза Банка России. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных", - указано в сообщении.
При этом Банк России допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
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