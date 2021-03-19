Кремль поддерживает слова Кадырова о праве граждан обращаться к президенту - Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль полностью поддерживает слова главы Чечни Рамзана Кадырова в том, что любой гражданин РФ имеет право обращаться к президенту страны, но в конкретном вопросе, касающемся публикации "Новой газеты", все же следует задействовать юридические и правовые средства. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Глава региона настаивает на праве обращаться к президенту любого гражданина РФ, и в этом убеждении мы полностью его поддерживаем", - сказал Песков, комментируя сделанную Кадыровым в четверг в его телеграм-канале запись, в которой глава республики возмутился тем фактом, что представитель Кремля ранее посоветовал правоохранителям республики обратиться с претензией о публикации в газете про "казни" в Чечне в суд, а не к президенту.

При этом Песков напомнил, что администрация президента является организатором, например, ежегодной прямой линии российского лидера, когда миллионы граждан страны из всех регионов обращаются к Владимиру Путину.

Песков также подчеркнул, что в сообщении Кадырова речь идет о конкретном вопросе - публикации в "Новой газете". "Вопрос это очень серьезный и, безусловно, при наличии желания оспаривать ту или иную информацию у нас законом предусмотрен весь необходимый арсенал средств юридических и правовых", - напомнил пресс-секретарь главы государства.