Кремль поддерживает слова Кадырова о праве граждан обращаться к президенту - Песков
14:32 19.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль полностью поддерживает слова главы Чечни Рамзана Кадырова в том, что любой гражданин РФ имеет право обращаться к президенту страны, но в конкретном вопросе, касающемся публикации "Новой газеты", все же следует задействовать юридические и правовые средства. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Глава региона настаивает на праве обращаться к президенту любого гражданина РФ, и в этом убеждении мы полностью его поддерживаем", - сказал Песков, комментируя сделанную Кадыровым в четверг в его телеграм-канале запись, в которой глава республики возмутился тем фактом, что представитель Кремля ранее посоветовал правоохранителям республики обратиться с претензией о публикации в газете про "казни" в Чечне в суд, а не к президенту.
При этом Песков напомнил, что администрация президента является организатором, например, ежегодной прямой линии российского лидера, когда миллионы граждан страны из всех регионов обращаются к Владимиру Путину.
Песков также подчеркнул, что в сообщении Кадырова речь идет о конкретном вопросе - публикации в "Новой газете". "Вопрос это очень серьезный и, безусловно, при наличии желания оспаривать ту или иную информацию у нас законом предусмотрен весь необходимый арсенал средств юридических и правовых", - напомнил пресс-секретарь главы государства.
НОВОСТИ
- 14:12 19.03.2021
- Парламент Испании разрешил эвтаназию
- 14:00 19.03.2021
- Банк России повысил ключевую ставку впервые с декабря 2018 года
- 13:50 19.03.2021
- Взрыв в Химках: Андрей Воробьев поручил выплатить компенсации и восстановить поврежденный дом
- 13:32 19.03.2021
- Финляндия в четвертый раз подряд признана самой счастливой страной мира
- 13:30 19.03.2021
- МКБ стал генеральным партнером акции «Час Земли»
- 13:20 19.03.2021
- РФ в отношениях с США надеется на лучшее, но всегда готова к худшему - Кремль
- 13:05 19.03.2021
- Парад Победы пройдет как обычно, вопрос о зрителях будет зависеть от ситуации
- 13:00 19.03.2021
- Кремль расценит как отказ отсутствие внятного ответа от США на предложение Путина - Песков
- 12:32 19.03.2021
- Соглашение в Дохе будет аннулировано, если США не выведут войска - представитель талибов
- 12:20 19.03.2021
- Взрослый и ребенок погибли, еще ребенок пострадал при взрыве в доме в Химках - ГУ МЧС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать