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Несколько сотрудников болгарской военной разведки арестованы по подозрению в шпионаже в пользу РФ

15:00 19.03.2021 Источник: Интерфакс

Несколько сотрудников болгарской военной разведки, задержанных в рамках спецоперации накануне в Софии, помещены под арест по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщила на брифинге в пятницу представитель генерального прокурора Болгарии Сийка Милева.

Она отметила, что руководил группой бывший высокопоставленный сотрудник болгарской военной разведки, в задачу которого входило создание агентурной сети. Он вербовал лиц, имевших доступ к информации, касающейся Болгарии, ЕС и НАТО.

По словам Милевой, которые приводит болгарское телевидение, в эту группу входила и супруга военного разведчика, у которой, кроме болгарского, есть российское гражданство. Она, как утверждает представитель генпрокурора Болгарии, играла роль посредницы между резидентом и сотрудниками российского посольства в Болгарии. В распоряжении болгарской генпрокуратуры есть записи ее разговоров с резидентом, задокументированы и ее посещения посольства.

Другие участники группы - один представитель Минобороны Болгарии и трое действующих и бывших сотрудников военной разведки собирали и предоставляли резиденту конфиденциальную информацию, утверждает болгарская прокуратура.

Несколько человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, были задержаны в Софии и Пернике накануне. Операция была проведена сотрудниками государственного агентства национальной безопасности Болгарии.

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