РФ хочет продолжать отношения с США, но не может не учитывать слова Байдена - Песков
15:12 19.03.2021 Источник: Интерфакс
Москва, несмотря ни на что, хочет продолжать отношения Вашингтоном во имя интересов всего мира, хотя не может не учитывать высказывания президента США Джо Байдена, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Вы видите, что касается РФ, президент чётко заявил о своем желании, несмотря ни на что, продолжать отношения между двумя странами. Потому что это в интересах не только наших двух стран, но и в интересах всего мира. Но конечно, мы не можем не учитывать слова господина Байдена", - сказал Песков журналистам в пятницу.
Так он ответил на вопрос о том, что, по мнению ряда экспертов, США без воодушевления восприняли предложение президента РФ о разговоре с Байденом, и мир ждет новая "холодная война".
"Наблюдатели и специалисты как раз зарабатывают хлеб на подобных прогнозах. Мы, конечно, всегда надеемся на лучшее, но всегда готовы к худшему при этом", - сказал Песков.
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