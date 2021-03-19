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НОВОСТИ

Путин сформировал свою квоту членов ЦИК РФ, в нее вошла Памфилова - источник

16:00 19.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин сформировал свою пятерку членов ЦИК РФ, завершив процесс формирования нового состава Центризбиркома. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник.

По словам собеседника агентства, в президентский список вошла нынешний председатель комиссии Элла Памфилова. Также в нем, по данным источника, Павел Андреев из Общественной палаты РФ, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник Администрации президента РФ Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.

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