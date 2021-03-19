Еврокомиссия признала, что в Европу пришла третья волна пандемии ковида
16:12 19.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Третья волна пандемии коронавируса нового типа уже пришла в Европу и развивается разными темпами в разных странах Евросоюза, что требует ускорения вакцинации. Это признала в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС, - заявила она. - Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения".
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