Еврокомиссия признала, что в Европу пришла третья волна пандемии ковида

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Третья волна пандемии коронавируса нового типа уже пришла в Европу и развивается разными темпами в разных странах Евросоюза, что требует ускорения вакцинации. Это признала в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС, - заявила она. - Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения".