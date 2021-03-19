Высший духовный орган Индонезии назвал вакцину AstraZeneca запрещенной для мусульман

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет улемов Индонезии считает вакцину AstraZeneca ("Астразенека") запрещенной для мусульман, однако разрешил ее временное использование из-за дефицита других препаратов. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Джакарте представитель высшего духовного органа страны Асорирун Шолэх.

"Вакцина AstraZeneca запрещена, потому что в ее производстве используется трипсин, полученный из свинины", - приводит его слова телеканал Си-эн-эй. "Тем не менее использование вакцин этого производителя на данный момент разрешено", - указал Шолэх. Он также отметил, что "исламские законы позволяют это, потому что существует необходимость в незамедлительной вакцинации населения".

Представитель совета подчеркнул, что "по мере поступления других "чистых" препаратов AstraZeneca будет запрещена для мусульман".

Индонезия уже получила около 1,1 млн доз данной вакцины, в течение двух месяцев ожидается поставка еще около 10 млн доз.

Кампания по вакцинации началась в республике 27 января, когда президенту Джоко Видодо первому была сделана прививка вакциной Sinovac ("Синовак"), которая является основной в стране на данный момент.