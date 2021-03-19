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НОВОСТИ

Сопредседатель РОП Андрей Шутов вошел в состав Центризбиркома

16:45 19.03.2021 Источник:

Декан факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, председатель совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), сопредседатель Российского общества политологов (РОП) доктор исторических наук Андрей Шутов назначен новым членом Центризбиркома РФ.

Указ о назначении Андрея Шутова в числе пяти новых членов ЦИК по президентской квоте подписал Владимир Путин. Около месяца назад свои квоты в Центризбиркоме сформировали обе палаты Федерального собрания России. Полномочия нового состава Центризбиркома будут действовать до 2026 года.

Андрей Серенко

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