0
0
108
НОВОСТИ

Эрдоган назвал недопустимыми заявления Байдена о Путине

17:00 19.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал в пятницу недопустимыми заявления хозяина Белого Дома Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

"Недопустимо делать подобные заявления в адрес президента России. Господин Путин дал очень умный и элегантный ответ", - заявил Эрдоган журналистам после пятничной молитвы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 19.03.2021
Лукашенко пообещал белорусам, что у них будут и другие президенты
0
49
17:12 19.03.2021
Конкуренция НАТО с РФ и Китаем в Арктике обострится из-за изменения климата - генсек НАТО
0
114
16:45 19.03.2021
Сопредседатель РОП Андрей Шутов вошел в состав Центризбиркома
0
139
16:32 19.03.2021
Высший духовный орган Индонезии назвал вакцину AstraZeneca запрещенной для мусульман
0
176
16:12 19.03.2021
Еврокомиссия признала, что в Европу пришла третья волна пандемии ковида
0
181
16:00 19.03.2021
Путин сформировал свою квоту членов ЦИК РФ, в нее вошла Памфилова - источник
0
176
15:32 19.03.2021
Ученый из Эстонии осужден на три года за шпионаж в пользу Китая - СМИ
0
233
15:12 19.03.2021
РФ хочет продолжать отношения с США, но не может не учитывать слова Байдена - Песков
0
271
15:00 19.03.2021
Несколько сотрудников болгарской военной разведки арестованы по подозрению в шпионаже в пользу РФ
0
277
14:32 19.03.2021
Кремль поддерживает слова Кадырова о праве граждан обращаться к президенту - Песков
0
350

Возврат к списку