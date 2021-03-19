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Конкуренция НАТО с РФ и Китаем в Арктике обострится из-за изменения климата - генсек НАТО

17:12 19.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО ожидает обострения конкуренции с Россией и Китаем в Арктике из-за изменения климата планеты. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в опубликованном в пятницу интервью газете "Таймс".

"Таяние морских льдов в высоких широтах обостряет стратегическую конкуренцию. Отчасти потому, что из-за него открываются пути морского сообщения между Европой и Азией. Это сделает регион более интересным экономически для ведения деятельности в нефтегазовой сфере и, конечно же, облегчит перемещение военных ресурсов", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что Россия и Китай стремятся стать наиболее сильными игроками в Арктике.

Генсек выступил с утверждением о том, что Россия значительно увеличила свой военный потенциал в Заполярье и стремится "контролировать движение судов" по освобождающимся ото льда морским маршрутам. Якобы по этой причине альянсу необходимо обеспечить "свободу навигации" в регионе, увеличивая свое присутствие за Полярным кругом. По словам Столтенберга, Китай, со своей стороны, существенно расширяет состав флота, демонстрирует все больший интерес к освоению Арктики и планирует совместно с РФ и другими странами создать в регионе новые торговые маршруты в рамках правительственной инициативы "Полярный шелковый путь".

"Нам нужно отвечать на усиливающееся российское и китайское присутствие, однако необходимо также стремиться к сотрудничеству по таким вопросам, как защита окружающей среды", - добавил глава альянса. По его словам, страны Запада "должны быть готовы к вызовам, которые возникнут после увеличения объемов коммерческого судоходства" в Арктике.

На прошлой неделе "Таймс" писала о том, что корабли ВМС Великобритании будут круглогодично находиться в Арктике, чтобы противостоять усилению РФ в регионе.

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