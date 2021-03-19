Лукашенко пообещал белорусам, что у них будут и другие президенты
17:40 19.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Александр Лукашенко пообещал белорусам, что у них будут и другие президенты. Белорусский лидер призвал граждан сейчас просто набраться терпения, — передает госагентство БелТА. Александр Лукашенко находится у власти 26 лет. Летом и осенью в республике проходили массовые протесты против официальных результатов последних президентских выборов. Эхо Москвы
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