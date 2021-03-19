Причиной экстренной посадки A321 в Ростове-на-Дону мог стать отказ двигателя - прокуратура
18:10 19.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-служба "Уральских авиалиний" в пятницу вечером сообщила о вынужденной посадке самолета в Ростове-на-Дону, выполняющего рейс из Антальи в Москву. Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что самолет совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя.
"19 марта в аэропорту г. Ростова-на-Дону Платов произведена вынужденная посадка воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии", которое выполняло рейс по маршруту Анталья Москва. Предварительная причина - отключение одного из двигателей", - говорится в сообщении.
Там добавили, что на воздушном судне находились 194 пассажира, из них 34 ребенка в возрасте до 12 лет. "Посадка осуществлена в штатном режиме, пострадавших нет", - отметили в ведомстве.
Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
НОВОСТИ
- 19:30 19.03.2021
- Президент США два раза оступился и упал поднимаясь по трапу самолета - СМИ
- 19:10 19.03.2021
- В феврале в РФ на 4,3% снизилось производство яиц и на 0,3% молока - Росстата
- 18:45 19.03.2021
- Сбербанк пополнит Фонд национального благосостояния дивидендами на 211 млрд рублей
- 17:40 19.03.2021
- Лукашенко пообещал белорусам, что у них будут и другие президенты
- 17:12 19.03.2021
- Конкуренция НАТО с РФ и Китаем в Арктике обострится из-за изменения климата - генсек НАТО
- 17:00 19.03.2021
- Эрдоган назвал недопустимыми заявления Байдена о Путине
- 16:45 19.03.2021
- Сопредседатель РОП Андрей Шутов вошел в состав Центризбиркома
- 16:32 19.03.2021
- Высший духовный орган Индонезии назвал вакцину AstraZeneca запрещенной для мусульман
- 16:12 19.03.2021
- Еврокомиссия признала, что в Европу пришла третья волна пандемии ковида
- 16:00 19.03.2021
- Путин сформировал свою квоту членов ЦИК РФ, в нее вошла Памфилова - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать