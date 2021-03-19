Сбербанк пополнит Фонд национального благосостояния дивидендами на 211 млрд рублей
18:45 19.03.2021
Отметим, что если акционеры на годовом общем собрании решат выплатить обозначенные Набсоветом дивиденды, половина этой суммы (211,2 млрд руб.) будет направлена в российский бюджет, в частности в Фонд национального благосостояния. Это весьма существенная поддержка для госказны. Такая сумма может покрыть ежемесячные выплаты нуждающимся семьям на детей в возрасте от трех до семи лет в 2021 году (на это планируется потратить более 199 млрд руб). Поступившие в бюджет средства от дивидендов Сбербанка могут покрыть также половину затрат Пенсионного фонда РФ на осуществление ежемесячной денежной выплаты, которые составляют 425 млрд руб.
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