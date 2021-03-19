Сбербанк пополнит Фонд национального благосостояния дивидендами на 211 млрд рублей

18:45

56% чистой прибыли Сбербанка планируется направить на выплату дивидендов. Наблюдательный совет компании рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 422,4 млрд руб. из расчета 18,7 руб. на одну акцию. За 2019 год Сбербанк выплатил акционерам столько же дивидендов и эта сумма стала рекордной дивидендной выплатой в РФ. «Мы выплатим 56% от нашей чистой прибыли — это рекордные дивиденды в процентах и такие же по сумме, как в прошлом году, - заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. - Годовое собрание акционеров запланировано на 23 апреля, таким образом выплаты акционерам и, соответственно, в бюджет начнут поступать уже в мае». Сбербанк планирует и в дальнейшем направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.

Отметим, что если акционеры на годовом общем собрании решат выплатить обозначенные Набсоветом дивиденды, половина этой суммы (211,2 млрд руб.) будет направлена в российский бюджет, в частности в Фонд национального благосостояния. Это весьма существенная поддержка для госказны. Такая сумма может покрыть ежемесячные выплаты нуждающимся семьям на детей в возрасте от трех до семи лет в 2021 году (на это планируется потратить более 199 млрд руб). Поступившие в бюджет средства от дивидендов Сбербанка могут покрыть также половину затрат Пенсионного фонда РФ на осуществление ежемесячной денежной выплаты, которые составляют 425 млрд руб.



