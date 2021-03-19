В феврале в РФ на 4,3% снизилось производство яиц и на 0,3% молока - Росстата
19:10 19.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По сравнению с показателем за январь 2021 года снижение составило 11%. По данным ведомства, производство молока в феврале 2021 года по сравнению с показателем за февраль 2020 года снизилось на 0,3% и составило 2,2 млн тонн. По сравнению с январем этот показатель вырос на 0,3%.
Производство скота и птицы на убой в живом весе в феврале 2021 года снизилось на 2,2% и составило 1,1 млн тонн. По сравнению с показателем за январь 2021 года рост производства в этом сегменте составил 1,4%.
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