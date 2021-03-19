Президент США два раза оступился и упал поднимаясь по трапу самолета - СМИ

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден в пятницу два раза оступился и упал, когда поднимался по трапу президентского самолета перед вылетом в штат Джорджия. Инцидент в своем эфире показали американские новостные телекомпании.



78-летний американский лидер на вертолете прибыл из Белого дома на военную базу Эндрюс в штате Мэриленд. Там его ждал президентский борт номер один. Глава государства попытался быстро подняться по трапу, но два раза оступился и упал на колено. Тем не менее он достаточно быстро встал, поднялся по трапу, повернулся и отдал честь присутствовавшим на авиабазе военнослужащим.



