Президент США два раза оступился и упал поднимаясь по трапу самолета - СМИ
19:30 19.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
78-летний американский лидер на вертолете прибыл из Белого дома на военную базу Эндрюс в штате Мэриленд. Там его ждал президентский борт номер один. Глава государства попытался быстро подняться по трапу, но два раза оступился и упал на колено. Тем не менее он достаточно быстро встал, поднялся по трапу, повернулся и отдал честь присутствовавшим на авиабазе военнослужащим.
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