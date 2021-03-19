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К 2 годам приговорен участник несанкционированной акции напавший на бойца ОМОН

21:10 19.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тверской суд Москвы приговорил к 2 годам колонии Тимура Салихова, признав его виновным в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции 23 января в центре столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Тверским районным судом Москвы вынесен приговор в отношении Тимура Салихова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 318 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь.

Салихов был арестован в конце января. Как установлено судом, 23 января на Страстном бульваре Салихов во время участия в несанкционированном митинге несколько раз ударил бойца ОМОН в голову и туловище.

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