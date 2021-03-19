К 2 годам приговорен участник несанкционированной акции напавший на бойца ОМОН
21:10 19.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Тверским районным судом Москвы вынесен приговор в отношении Тимура Салихова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 318 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь.
Салихов был арестован в конце января. Как установлено судом, 23 января на Страстном бульваре Салихов во время участия в несанкционированном митинге несколько раз ударил бойца ОМОН в голову и туловище.
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