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Для сдерживания коронавируса Рио-де-Жанейро закрывает пляжи - мэрия

21:20 19.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэрия бразильского Рио-де-Жанейро в пятницу объявила о закрытии городских пляжей в предстоящие выходные для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в мегаполисе.

"Сейчас нужно оставаться дома. Мы не запрещаем вам выходить, не задерживаем никого. Но необходимо избегать контактов между людьми, не нужно собираться", - обратился к жителям Рио-де-Жанейро мэр Эдуарду Паэс.

Согласно решению префекта, с полуночи 20 марта (06:00 мск субботы) до 05:00 по местному времени 22 марта (11:00 мск понедельника) будет запрещено нахождение на пляже и в воде. Запрет касается занятий спортом, торговли на пляже, парковки автомобилей на набережной и допуска в город туристических автобусов, кроме гостиничного транспорта. При этом киоски, бары и рестораны на набережных смогут работать с 08:00 до 17:00 по местному времени (14:00 - 23:00 мск).

Глава городской администрации также анонсировал дальнейшее ужесточение ограничений после консультаций с и. о. губернатора Клаудиу Кастру на следующей неделе. По информации мэрии, в больницах Рио-де-Жанейро занято 95% коек в отделениях интенсивной терапии для больных с COVID-19.

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