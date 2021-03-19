Производителей вакцины "Спутник V" пока не предоставили ВОЗ полный пакет данных
21:30 19.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"С центром им. Н. Ф. Гамалеи в настоящее время ведутся обсуждения, - отметил он. - Команда, которая занимается предварительной квалификацией вакцин, получает информацию и рассматривает ее. Однако полный пакет документов для включения вакцины "Спутник V" в список ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях пока в организацию не поступил".
Касаясь китайских вакцин, представитель организации сказал, что препараты компаний Sinovac ("Синовак") и Sinopharm ("Синофарм") "были представлены на рассмотрение для внесения в список ВОЗ". "Сейчас проводится оценка полученных данных, - сказал Рожерио Пинто де Са Гаспар. - ВОЗ также проводит инспекции на производственных площадках в Китае. Мы находимся в середине процесса и надеемся завершить процедуру в течение апреля".
К настоящему времени в список ВОЗ включены три вакцины - совместная разработка компаний Pfizer ("Пфайзер", США) и BioNTech ("Бионтек", ФРГ), препарат британско-шведской фирмы AstraZeneca ("Астразенека") и средство компании Janssen ("Янссен"). Она является подразделением американской Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон").
"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина против новой коронавирусной инфекции, которая одобрена для применения более чем в 50 странах. В процессе вакцинации используются два разных аденовирусных вектора человека. Вакцина демонстрирует эффективность 91,6%, что подтверждено публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet ("Лансет"), и обеспечивает устойчивую защиту среди всех возрастных групп добровольцев, принимавших участие в исследованиях.
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