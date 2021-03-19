Производителей вакцины "Спутник V" пока не предоставили ВОЗ полный пакет данных

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) к настоящему моменту не получила полный пакет данных по российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил в пятницу на брифинге директор департамента организации по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар.



"С центром им. Н. Ф. Гамалеи в настоящее время ведутся обсуждения, - отметил он. - Команда, которая занимается предварительной квалификацией вакцин, получает информацию и рассматривает ее. Однако полный пакет документов для включения вакцины "Спутник V" в список ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях пока в организацию не поступил".



Касаясь китайских вакцин, представитель организации сказал, что препараты компаний Sinovac ("Синовак") и Sinopharm ("Синофарм") "были представлены на рассмотрение для внесения в список ВОЗ". "Сейчас проводится оценка полученных данных, - сказал Рожерио Пинто де Са Гаспар. - ВОЗ также проводит инспекции на производственных площадках в Китае. Мы находимся в середине процесса и надеемся завершить процедуру в течение апреля".



К настоящему времени в список ВОЗ включены три вакцины - совместная разработка компаний Pfizer ("Пфайзер", США) и BioNTech ("Бионтек", ФРГ), препарат британско-шведской фирмы AstraZeneca ("Астразенека") и средство компании Janssen ("Янссен"). Она является подразделением американской Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон").



"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина против новой коронавирусной инфекции, которая одобрена для применения более чем в 50 странах. В процессе вакцинации используются два разных аденовирусных вектора человека. Вакцина демонстрирует эффективность 91,6%, что подтверждено публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet ("Лансет"), и обеспечивает устойчивую защиту среди всех возрастных групп добровольцев, принимавших участие в исследованиях.



