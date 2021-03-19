В свете ситуации с пандемией Меркель выступила против ослабления карантинных мер в Германии
22:20 19.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы будем вынуждены задействовать стоп-кран", - сказала Меркель. "Я хотела бы, чтобы мы обошлись без него", - отметила она. Тем самым канцлер по сути исключила возможность ослабления карантина и открытия, в частности, точек розничной торговли и учреждений культуры.
В настоящее время в ФРГ действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Были открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. В случае сокращения числа случаев новых заражений власти намеревались пойти на новые послабления.
Меркель подчеркнула, что следует "быстрее и гибче" проводить прививочную кампанию в Германии. "Наш девиз: прививать, прививать и прививать", - сказала она.
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