В свете ситуации с пандемией Меркель выступила против ослабления карантинных мер в Германии

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против ослабления действующих карантинных мер в стране из-за увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом она заявила в пятницу на пресс- конференции по итогам совещания с главами германских регионов.



"Мы будем вынуждены задействовать стоп-кран", - сказала Меркель. "Я хотела бы, чтобы мы обошлись без него", - отметила она. Тем самым канцлер по сути исключила возможность ослабления карантина и открытия, в частности, точек розничной торговли и учреждений культуры.



В настоящее время в ФРГ действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Были открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. В случае сокращения числа случаев новых заражений власти намеревались пойти на новые послабления.



Меркель подчеркнула, что следует "быстрее и гибче" проводить прививочную кампанию в Германии. "Наш девиз: прививать, прививать и прививать", - сказала она.



