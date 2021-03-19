С 1 декабря 2021 г. в РФ могут начать внедрять электронные паспорта - проект указа
22:10 19.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую смарт-карту (формата банковской карты) с фотографией, ФИО, датой рождения и другими данными, а также с чипом. Паспорт также будет содержать биометрические и иные персональные данные владельца, включая изображение его лица и папиллярных узоров двух пальцев рук, пояснили в Минцифры РФ.
При этом адрес регистрации (прописка) не будет напечатан на смарт-карте, а будет просто записан на чипе. Также впоследствии возможна запись, например, данных о действующем водительском удостоверении, чтобы не носить его с собой, отметили в Минцифры.
Паспорт с чипом будет применяться на территории РФ наравне с традиционным бумажным. Любой гражданин РФ, получающий или меняющий паспорт в Москве, сможет выбрать вариант паспорта с электронным носителем.
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