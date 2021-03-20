Путин вместе с Шойгу отправились на выходные в сибирскую тайгу

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин проведет субботу и воскресенье в сибирской тайге. Ожидается, что компанию главе государстве на отдыхе составит министр обороны Сергей Шойгу.

О планах на конец недели Путин сам рассказал журналистам, упомянув поездку в тайгу. Позже пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что президент проведет выходные в Сибири. Представитель Кремля отмечал, что, как ожидается, вместе с Путиным в поездку отправится Шойгу. По словам Пескова, Кремль опубликует фото- и видеоотчет о путешествии президента.