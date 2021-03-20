0
0
1
НОВОСТИ

Польша снова вводит почти полный локдаун из-за COVIID-19

09:10 20.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша после небольшой передышки в конце января - начале февраля, когда скорость распространения коронавируса снизилась до среднего уровня около 7 тыс. новых случаев день, сейчас вновь оказалась в красной зоне. В республике наступила третья волна эпидемии.

В связи с резким увеличением числа заболевших и достижением суточного прироста на уровне 27 тыс. заразившихся власти республики приняли решение ввести широкие карантинные меры в масштабах всей страны. Если ранее польское правительство пыталось действовать по региональному принципу, закрывая отдельные секторы экономики только там, где эпидемиологическая ситуация явно ухудшалась, то сейчас решено распространить ограничения на всю территорию Польши.

С сегодняшнего дня по всей стране решено на три недели вернуться к почти полному локдауну с закрытием объектов культуры, спорта и отдыха. Двери для посетителей не могут открыть ранее работавшие с определенными ограничениями театры, музеи, кинотеатры, бассейны, сауны и спортивные комплексы. В торговых центрах могут работать только продовольственные, хозяйственные магазины и аптеки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 20.03.2021
Путин вместе с Шойгу отправились на выходные в сибирскую тайгу
0
37
22:20 19.03.2021
В свете ситуации с пандемией Меркель выступила против ослабления карантинных мер в Германии
0
673
22:10 19.03.2021
С 1 декабря 2021 г. в РФ могут начать внедрять электронные паспорта - проект указа
0
724
21:30 19.03.2021
Производителей вакцины "Спутник V" пока не предоставили ВОЗ полный пакет данных
0
658
21:20 19.03.2021
Для сдерживания коронавируса Рио-де-Жанейро закрывает пляжи - мэрия
0
548
21:10 19.03.2021
К 2 годам приговорен участник несанкционированной акции напавший на бойца ОМОН
0
729
20:50 19.03.2021
Перед новым карантином на выезде из Парижа образовались многокилометровые пробки
0
645
20:10 19.03.2021
Польза от вакцины AstraZeneca перевешивает риски - ВОЗ
0
635
19:30 19.03.2021
Президент США два раза оступился и упал поднимаясь по трапу самолета - СМИ
0
801
19:10 19.03.2021
В феврале в РФ на 4,3% снизилось производство яиц и на 0,3% молока - Росстата
0
667

Возврат к списку