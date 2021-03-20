США и Китай создали рабочую группу по проблемам изменения климата
09:20 20.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительственные делегации КНР и США в ходе переговоров в Анкоридже (штат Аляска) договорились создать совместную рабочую группу по климатическим изменениям. Об этом сообщило в субботу Центральное телевидение Китая.
"КНР и Соединенные Штаты договорились усилить диалог по проблеме климатических изменений и создадут совместную рабочую группу для продвижения сотрудничества в этом направлении", - приводит телеканал выдержки из официального заявления, сделанного по итогам переговоров.
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